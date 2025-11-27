La Promessa anticipazioni 27 novembre 2025 | Manuel e Jana pronti a lasciare la tenuta

Nell'episodio di La Promessa del 27 novembre 2025 su Rete 4, la tensione nella tenuta aumenta. Pia Adarre continua a subire il ricatto di Santos, che usa il segreto sul Barone. Intanto Manuel de Luján e Jana Exposito iniziano a pensare seriamente alla fuga. La vita a La Promessa sembra ormai soffocante, tra bugie, paure e alleanze fragili. Ogni scelta dei protagonisti può cambiare per sempre il destino della tenuta. Pia vive nel terrore del segreto sulla morte del Barone. Pia Adarre è schiacciata dal ricatto di Santos, che conosce la verità sul Barone.

