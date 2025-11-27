La presenza in nove province con 127 punti vendita
FIRENZE La cooperativa di consumatori Unicoop Firenze gestisce 127 punti vendita e si estende in nove province della Toscana: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Livorno e Massa Carrara. La sede legale e quella della presidenza del Consiglio di Sorveglianza sono a Firenze, mentre a Scandicci è collocato il magazzino di distribuzione merci, inaugurato nel 2001. Complessivamente l’azione economica della cooperativa corrisponde all’1% del Pil regionale toscano. Il 1° luglio scorso è stato raggiunto l’accordo per il passaggio a Unicoop Firenze di 16 supermercati di Unicoop Etruria sulla costa tirrenica toscana, nelle province di Lucca, Massa Carrara e Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nessuno tra i nove volti coratini proposti alla regione occuperà un posto tra i banchi del consiglio regionale. La presenza contemporanea di tante candidature ha portato a una... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
20 - Dusan Vlahovic ha segnato nove gol nelle sue prime 20 presenze in UEFA Champions League: negli ultimi 20 anni solo Cristiano Ronaldo (12) e Gonzalo Higuaín (10) hanno fatto meglio dopo lo stesso numero di presenze in bianconero nella competizi Vai su X
La presenza in nove province con 127 punti vendita - FIRENZE La cooperativa di consumatori Unicoop Firenze gestisce 127 punti vendita e si estende in nove province della Toscana: Arezzo, ... Scrive lanazione.it