la presenza in nove province con 127 punti vendita

FIRENZE La cooperativa di consumatori Unicoop Firenze gestisce 127 punti vendita e si estende in nove province della Toscana: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Livorno e Massa Carrara. La sede legale e quella della presidenza del Consiglio di Sorveglianza sono a Firenze, mentre a Scandicci è collocato il magazzino di distribuzione merci, inaugurato nel 2001. Complessivamente l'azione economica della cooperativa corrisponde all'1% del Pil regionale toscano. Il 1° luglio scorso è stato raggiunto l'accordo per il passaggio a Unicoop Firenze di 16 supermercati di Unicoop Etruria sulla costa tirrenica toscana, nelle province di Lucca, Massa Carrara e Livorno.

