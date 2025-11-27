La Prefettura chiede chiarezza sulle luminarie
Il consigliere comunale Edoardo Fanucci ha espresso criticità a causa delle condizioni vetuste di numerosi pali della luce e alla posa, da parte di soggetti ignoti al gestore dell’ illuminazione pubblica, e di materiale sui sostegni. Chiediamo al Comune chiaramenti in merito". È questa la richiesta contenuta nella comunicazione protocollata ieri mattina in municipio da parte della prefettura, dopo l’esposto inviato dall’esponente dell’opposizione in merito alle modalità in cui la ditta incaricata ha provveduto all’installazione delle luminarie. Il gruppo consiliare ’ Montecatini -Il futuro è nel nome’, in seguito a una richiesta di accesso agli atti, ha ottenuto la comunicazione inviata all’amministrazione dal gestore dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Europa Verde chiede a Questura e Prefettura di non autorizzare il presidio a Gallarate. - facebook.com Vai su Facebook
Abusi su donne straniere, indagato funzionario prefettura. La Procura di Rimini chiede i domiciliari, sarà interrogato #ANSA Vai su X
Bruschi “Chiarimenti sulla sicurezza delle luminarie a Roveleto di Cadeo” - Il consigliere di Cadeo Bruschi: servono chiarimenti urgenti sulla sicurezza delle luminarie natalizie a Roveleto di Cadeo. Come scrive piacenzasera.it
Cavo delle luminarie di Natale a terra, Bruschi (Rinnoviamo Cadeo): «Chiarimenti urgenti su sicurezza» - A segnalare il fatto ai vigili del fuoco, giunti sul posto, lo stesso consigliere di minoranza: «Legittimo chiedersi se siano stati garantiti standard adeguati» ... Secondo ilpiacenza.it