la prefettura chiede chiarezza sulle luminarie

Il consigliere comunale Edoardo Fanucci ha espresso criticità a causa delle condizioni vetuste di numerosi pali della luce e alla posa, da parte di soggetti ignoti al gestore dell’ illuminazione pubblica, e di materiale sui sostegni. Chiediamo al Comune chiaramenti in merito". È questa la richiesta contenuta nella comunicazione protocollata ieri mattina in municipio da parte della prefettura, dopo l’esposto inviato dall’esponente dell’opposizione in merito alle modalità in cui la ditta incaricata ha provveduto all’installazione delle luminarie. Il gruppo consiliare ’ Montecatini -Il futuro è nel nome’, in seguito a una richiesta di accesso agli atti, ha ottenuto la comunicazione inviata all’amministrazione dal gestore dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

