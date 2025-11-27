La posta del cuore con Tina e Gemma su Witty come funziona e dove scrivere per ricevere i consigli d'amore

Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano in una veste inedita nel nuovo format La posta del cuore su Witty Tv: il loro compito sarà quello di dare consigli amorosi con il loro stile inconfondibile. Ecco come funziona la rubrica e dove inviare i messaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Momento posta del cuore: ON La dolce metà di eroCaddeo gli ha mandato delle lettere ed era nel pubblico lo scorso giovedì, per continuare a supportarlo #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook

La posta del cuore con Tina e Gemma su Witty, come funziona e dove scrivere per ricevere i consigli d’amore - Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano in una veste inedita nel nuovo format La posta del cuore su Witty Tv: il loro compito sarà quello di dare consigli ... Secondo fanpage.it

Uomini e Donne, su Witty arriva La Posta del Cuore con Tina Cipollari e Gemma Galgani - Su Witty arriva La Posta del Cuore, nuovo progetto con le protagoniste di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani. Lo riporta msn.com

La posta del cuore con Tina e Gemma! - Arriva “La Posta del Cuore”: i consigli d’amore di Tina e GemmaCuori spezzati? Si legge su wittytv.it