La perizia | le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili col Dna di Sempio | Innocente e amareggiato

Sulle unghie di Chiara Poggi un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. La perizia firmata da Denise Albani, consulente dalla procura di Pavia, conferma che il materiale genetico rilevato subito dopo il delitto di Garlasco è attribuibile alla linea maschile della famiglia dell'indagato. A differenza di quanto sostenuto nel processo di Appello dal perito Francesco De Stefano, che considerava degradato il campione estratto e inutile per un confronto, il Dna sottoposto ora a un esame biostastico dall'esperta della polizia scientifica avrebbe dato corrispondenze in 12 marcatori su 16 condiderati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La perizia: le tracce sulle unghie di Chiara Poggi "compatibili col Dna di Sempio" | "Innocente e amareggiato"

