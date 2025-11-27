La pace non piace se è di Donald

La pace non sempre piace. Specialmente quando c'è di mezzo Donald Trump. Lasciate stare tesi e antitesi, giudizi e pregiudizi, premi Nobel e comportamenti a tratti ignobili. Chiudiamo nei cassetti le sgrammaticature del presidente più impolitico della storia degli Stati Uniti e valutiamo i fatti, ché al tribunale della storia conteranno più quelli che le gaffe. Proviamo a fare un ragionamento pragmatico. Perché, stando a oggi, quel "matto" del presidente americano sembra essere l'unico ad aver aperto quantomeno uno spiraglio di pace sul conflitto russo-ucraino. Dopo più di 1.370 giorni di guerra, svariate centinaia di migliaia di morti e feriti, per la prima volta si parla di far tacere le armi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

