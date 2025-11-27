La pace non piace se è di Donald

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pace non sempre piace. Specialmente quando c'è di mezzo Donald Trump. Lasciate stare tesi e antitesi, giudizi e pregiudizi, premi Nobel e comportamenti a tratti ignobili. Chiudiamo nei cassetti le sgrammaticature del presidente più impolitico della storia degli Stati Uniti e valutiamo i fatti, ché al tribunale della storia conteranno più quelli che le gaffe. Proviamo a fare un ragionamento pragmatico. Perché, stando a oggi, quel "matto" del presidente americano sembra essere l'unico ad aver aperto quantomeno uno spiraglio di pace sul conflitto russo-ucraino. Dopo più di 1.370 giorni di guerra, svariate centinaia di migliaia di morti e feriti, per la prima volta si parla di far tacere le armi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la pace non piace se 232 di donald

© Ilgiornale.it - La pace non piace se è di Donald

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nobel per la Pace, Netanyahu candida Trump: "Ecco la lettera che ho spedito al Comitato del Premio" - Il più grande ostacolo per Trump &#232; quindi il tempo: le candidature (in tutto 338) si sono chiuse a fine gennaio, per dare alla commissione il tempo di valutarle. Lo riporta lastampa.it

Pace, Donald taglia corto: “Putin decida in 10 giorni” - Il presidente statunitense Donald Trump &#232; tornato a dirsi ieri infatti “deluso da Putin”, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Donald Trump e il Nobel per la Pace: sarebbe il quinto presidente Usa. Ecco i precedenti - In vista dell’annuncio del Nobel per la Pace 2025, la candidatura di Donald Trump riaccende il dibattito sui precedenti premi assegnati a presidenti americani, spesso accompagnati da polemiche. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pace Piace 232 Donald