La Nuova Zelanda pianifica l’eradicazione dei gatti randagi entro il 2050

Cibosia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nuova Zelanda ha incluso i gatti randagi nella lista dei predatori da eliminare entro il 2050, nell’ambito della strategia Predator Free 2050. L’obiettivo dichiarato dal governo è proteggere uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

