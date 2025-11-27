La Nuova Zelanda pianifica l’eradicazione dei gatti randagi entro il 2050

La Nuova Zelanda ha incluso i gatti randagi nella lista dei predatori da eliminare entro il 2050, nell’ambito della strategia Predator Free 2050. L’obiettivo dichiarato dal governo è proteggere uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

