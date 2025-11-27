La nuova vita di Palazzo Verospi ristrutturato da un fondo milanese Adesso ospita Zara
Sei mesi di lavori e un investimento complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Tanto c'è voluto a Coima Sgr, fondo milanese con ormai una pianta stabile a Roma, a ristrutturare circa 2mila metri quadri di Palazzo Verospi a via del Corso, trasformando piano interrato e primo piano nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cecilia Rodriguez si gode la sua nuova vita da mamma e sui social appare letteralmente raggiante. In quanti hanno notato l’omaggio alla piccola Clara Isabel “nascosto” nel suo accessorio per i capelli - facebook.com Vai su Facebook
Sulle passerelle e nella quotidianità, l’evening dress vive una nuova vita e abbraccia l’essenzialità di una T-shirt ma anche le tendenze green dell’upcycling. Per rivoluzionare il dress code delle feste. Vai su X
Catella (con Coima) ora scommette su Roma: da Palazzo Verospi in via del Corso a Galleria Sciarra - L’intervento su Palazzo Verospi, nel centro di Roma, un immobile storico in via del Corso 375, edificato alla fine del ‘500 dalla famiglia Vitelleschi e noto per aver ospitato gli uffici del Credito I ... Si legge su corriere.it