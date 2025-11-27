Sei mesi di lavori e un investimento complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Tanto c'è voluto a Coima Sgr, fondo milanese con ormai una pianta stabile a Roma, a ristrutturare circa 2mila metri quadri di Palazzo Verospi a via del Corso, trasformando piano interrato e primo piano nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - La nuova vita di Palazzo Verospi, ristrutturato da un fondo milanese. Adesso ospita Zara