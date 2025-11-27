La nuova vita di Palazzo Verospi ristrutturato da un fondo milanese Adesso ospita Zara

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei mesi di lavori e un investimento complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Tanto c'è voluto a Coima Sgr, fondo milanese con ormai una pianta stabile a Roma, a ristrutturare circa 2mila metri quadri di Palazzo Verospi a via del Corso, trasformando piano interrato e primo piano nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

la nuova vita di palazzo verospi ristrutturato da un fondo milanese adesso ospita zara

© Romatoday.it - La nuova vita di Palazzo Verospi, ristrutturato da un fondo milanese. Adesso ospita Zara

Argomenti simili trattati di recente

nuova vita palazzo verospiCatella (con Coima) ora scommette su Roma: da Palazzo Verospi in via del Corso a Galleria Sciarra - L’intervento su Palazzo Verospi, nel centro di Roma, un immobile storico in via del Corso 375, edificato alla fine del ‘500 dalla famiglia Vitelleschi e noto per aver ospitato gli uffici del Credito I ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Vita Palazzo Verospi