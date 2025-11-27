La nuova era di Peppe Poeta inizia con una vittoria bella e convincente nella deserta Hala Nikolic che potrebbe aver ospitato l’ultima partita del Maccabi Tel Aviv prima del ritorno in patria (oggi la decisione dell’ Eurolega ). Il successo dell’ Olimpia è straripante (88-102), approfittando di tutte le distrazioni degli israeliani (coach Kattash sembra essere al passo d’addio, ieri anche le dimissioni irrevocabili di Obradovic al Partizan). Le grandi prestazioni sono quelle di Shields e Brooks, capaci di brillare anche insieme, un’arma potenzialmente letale. La partita di Shields è totale (39 di valutazione) con 44 da 2, 37 da 3, 99 ai liberi, ma anche 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist che ne fanno l’MVP della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova Olimpia è uno spettacolo. Maccabi dominato a suon di triple