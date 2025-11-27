La nuova Olimpia è uno spettacolo Maccabi dominato a suon di triple
La nuova era di Peppe Poeta inizia con una vittoria bella e convincente nella deserta Hala Nikolic che potrebbe aver ospitato l’ultima partita del Maccabi Tel Aviv prima del ritorno in patria (oggi la decisione dell’ Eurolega ). Il successo dell’ Olimpia è straripante (88-102), approfittando di tutte le distrazioni degli israeliani (coach Kattash sembra essere al passo d’addio, ieri anche le dimissioni irrevocabili di Obradovic al Partizan). Le grandi prestazioni sono quelle di Shields e Brooks, capaci di brillare anche insieme, un’arma potenzialmente letale. La partita di Shields è totale (39 di valutazione) con 44 da 2, 37 da 3, 99 ai liberi, ma anche 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist che ne fanno l’MVP della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
OLIMPIA FIRENZE VOLLEY – CONVOCAZIONE TERRITORIALE Nuova soddisfazione per il nostro settore giovanile: Marta Chiarelli è stata convocata dal Comitato FIPAV Firenze per la seduta di qualificazione territoriale femminile 2012. Domenica 23 n - facebook.com Vai su Facebook
Ha preso il via la nuova stagione di “Io Tifo Olimpia & Gioco di Squadra”, il progetto educativo promosso da Olimpia Milano in collaborazione con Comunità Nuova Onlus per diffondere tra gli studenti i valori del tifo positivo, del rispetto e del gioco di squadra Vai su X
Nuova Olimpia, dentro Sestina e fuori Cancar - 30, il gruppo di coach Ettore Messina sarà di scena al Forum di Assago per il match contro il Valencia. Segnala tuttosport.com