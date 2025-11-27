La nuova corsa per l’Artico | potenze e strategie nel Polo che cambia

Nuove regole e visioni per l’Artico, regione da sempre contesa sulla quale insistono rivendicazioni sovrapposte da parte di alleati e potenziali nemici. La Finlandia ha pubblicato una nuova strategia di sicurezza che estende il suo ruolo di “stato guardiano”. Del resto, quasi un terzo del territorio finlandese si trova al di sopra del Circolo Polare, nella regione della Lapponia. Il documento, pubblicato il 25 novembre come aggiornamento di quanto in vigore dal 2021, quando la Finlandia non era ancora parte della Nato. Esso aggira la gestione delle relazioni con gli Stati Uniti in quanto nazione artica e nel documento si legge: “Gli Usa stanno sempre più guardando all’Artico attraverso la lente della competizione globale propria della politica ‘America First’. 🔗 Leggi su Panorama.it

