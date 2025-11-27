La nuova base per sottomarini a Cipro servirà alla sicurezza energetica Ecco perché

Un’altra base (dopo Souda Bay a Creta) per fregate e sottomarini alleati nella fascia più delicata del Mediterraneo orientale. Nella parte sud di Cipro che si affaccia in linea d’aria con il porto di Limassol, stanno per partire i lavori di ammodernamento di un porto che servirà le esigenze geopolitiche e militari degli alleati. Con questa mossa i membri della Nato potranno contare su un polo logistico molto interessante, sia in chiave mediorientale che in chiave nordafrica. In sostanza ci sarà più ordine e controllo nel mare nostrum, anche per evitare le scorribande dei sommergibili russi. Certamente rappresenterà, al contempo, la definitiva svolta per le nuove infrastrutture energetiche che sorgeranno a quelle latitudini, con la possibilità di “difendere” i giacimenti esistenti e le future pipeline, dal momento che le coordinate energetiche e geopolitiche dell’intero Mediterraneo sono profondamente mutate, come dimostrato anche dal piano Witkoff per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

