La Notte nel Cuore il finale farà piangere il pubblico | si chiude con un matrimonio

Il finale de La notte nel cuore si preannuncia imperdibile: la soap opera turca si chiude con un matrimonio super emozionante. Il gran finale de La notte nel cuore non deluderà i fan che attendono con ansia l’epilogo della soap opera turca che regalerà emozioni e colpi di scena anche nelle puntate finali. Come svelano le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, infatti, il finale de La notte nel cuore regalerà un lieto fine a diversi protagonisti ma farà vivere anche momenti di paura ad un’altra coppia. (Fonte Mediaset Infinity) – Lopinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Notte nel Cuore, il finale farà piangere il pubblico: si chiude con un matrimonio

Altre letture consigliate

40 ANNI FA IL PRIMO TRAPIANTO DI CUORE IN ITALIA La notte tra il 13 e il 14 novembre 1985. Nella sala operatoria dell’ospedale di Padova, il professor Vincenzo Gallucci esegue con successo il primo trapianto al cuore in Italia. Un’impre - facebook.com Vai su Facebook

La Notte nel Cuore, il finale farà piangere il pubblico: si chiude con un matrimonio - Il finale de La notte nel cuore si preannuncia imperdibile: la soap opera turca si chiude con un matrimonio super emozionante. Lo riporta lopinionista.it

La notte nel cuore, anticipazione finale: Melek scopre il flirt tra Cihan e Peri - Melek perdona Cihan e dà alla luce una bambina, alla quale dà il nome della defunta suocera, mentre Nuh e Sevilay partono per il loro viaggio di nozze ... it.blastingnews.com scrive

La notte nel cuore, anticipazioni sul finale: Cihan in fin di vita, Melek partorisce Zuhal - Le anticipazioni sull'atteso finale de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca di Canale 5, rivelano che Cihan vivrà dei momenti di grande paura e si ritroverà in serio pericolo di vita dopo ... Scrive it.blastingnews.com