La Nina | il matrimonio tra elettronica emozioni e tradizione al Palapartenope di Napoli photogallery

Dopo i sold out della scorsa estate, continua il successo de La Nina con il Furèsta Europa Tour, che lo scorso 9 ottobre l’ha vista aprire da Berlino la nuova serie di appuntamenti con la quale si è esibita nel Vecchio Continente, per poi far ritorno in Italia dove nella serata di ieri ha calcato il palco del Palapartenope di Napoli. La Nina, le foto del concerto al Palapartenope di Napoli. La Nina è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione, utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli, la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

