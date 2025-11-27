Destiny Kosiso ha 11 anni e gioca nelle giovanili del Barcellona. La scorsa stagione il piccolo Destiny ha catturato l’attenzione del mondo del calcio e di tutte le agenzie di rappresentanza perché ha segnato 145 gol in 52 partite. E ha già cominciato a monetizzare. Gol International Ltd, l’agenzia del famoso agente Pini Zahavi (uno che rappresenta gente tipo Flick e Lewandowski), ha annunciato che Destiny ha firmato un contratto con la Nike la scorsa settimana. “È giovane. Ha talento. E ce la sta facendo”, hanno scritto sui social condividendo la foto della firma. Destiny Kosiso Ejiofor John è il figlio dell’ex calciatore nigeriano Ejike Paschal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Nike ha messo sotto contratto un bambino di 11 anni. Ma si può fare? (Marca)