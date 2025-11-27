La musica oscura e magica di Hoffmann lo scrittore che si fece chiamare Amadeus
«Lo scopo dell'arte in generale non è altro che quello di fornire all'uomo un piacevole intrattenimento, e quindi di distrarlo dalle attività più serie o meglio, dall'unica attività che gli si addice, cioè quella che gli fa guadagnare il pane e l'encomio dello Stato, in modo che possa poi tornare con attenzione e vigore raddoppiati al vero scopo della sua esistenza: essere un efficiente ingranaggio nel macchinario tessile dello Stato, e poter così (mi attengo alla metafora) ruotare e ammatassare. E nessuna arte è più adatta a questo scopo della musica». Così si legge all'inizio delle Brevi considerazioni del maestro di cappella Johannes Kreisler sull'alto valore della musica, uscite nel 1812 sulla Allgemeine musikalische Zeitung; e bisogna subito notare due dettagli, che poi dettagli non sono.
