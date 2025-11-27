L’ambasciatore della Federazione russa a Chi?in?u, Oleg Ozerov, è stato convocato questa mattina nella sede del ministero degli Esteri moldavo, dopo gli eventi del 25 novembre scorso, quando sei droni militari hanno sorvolato senza autorizzazione lo spazio aereo moldavo durante un nuovo attacco russo contro l’Ucraina. Uno di questi velivoli era stato poi individuato sul tetto di un’abitazione nel distretto di Flore?ti. Solo che ieri, ad accogliere Ozerov all’ingresso del ministero, c’era proprio il drone recuperato a Flore?ti: un messaggio piuttosto chiaro del governo moldavo diretto a Mosca. Nei giorni scorsi le autorità di Chi?in?u avevano confermato che il sorvolo illegale avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 novembre, che ha coinvolto anche la Romania – dove i caccia della Nato sono stati molti vicini dall’abbattere uno dei droni che hanno violato lo spazio aereo – è stato tra i più massicci e pericolosi delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Moldavia convoca l’ambasciatore russo e lo accoglie con il drone davanti all’ingresso del ministero