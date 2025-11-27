La moda sartoriale di Twigghy e i gioielli artigianali di Pilar insieme in un Pop Up per una intera settimana

Da lunedì 1 a domenica 7 dicembre apre in via Poerio 54a il pop up Fili di connessione che vede insieme Rosa di Marzio e Rita Pinto, rispettivamente Twigghy e Pilar, due anime creative e due brand che sono espressione del fare artigianale. Per una settimana, dalle ore 11:00 alle 20:00, Rosa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La moda sartoriale di Twigghy e i gioielli artigianali di Pilar insieme in un Pop Up per una intera settimana

Approfondisci con queste news

Accademia Sartoriale Atelier la Venere. DensoMusic · Inspire The World. Scuola di Moda Accademia Sartoriale d'alta Moda Atelier la Venere Torre del Greco L'accademia forma gli allievi nel campo Artigianale Al termine del percorso formativo l'allievo sarà in - facebook.com Vai su Facebook

Come abbinare gioielli e vestiti: 5 idee moda da copiare subito - In verità, è cosa buona e giusta lasciare che l’ispirazione arrivi anche da altre fonti, come i look ... Scrive donnamoderna.com

5 trend gioielli visti su Instagram da tenere d’occhio questa primavera - Arriva la nuova stagione e puntualmente ci focalizziamo sul cambio degli armadi e sul refresh del guardaroba. Riporta grazia.it

Trend gioielli, lusso creativo anche con materiali di scarto - Il nuovo lusso indossando gioielli è sfoggiare monili che si ispirano il più possibile alla natura, sono creati con materiali innovativi, spesso con l'uso della tecnologia o le stampa a 3D. Riporta ansa.it