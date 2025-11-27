La mission di Acqua Panna Salvare l’oasi di Gabbianello
Panna, nel comune di Scarperia e San Piero non è solo la sede di produzione di una delle acque minerali più note. Nello stabilimento lavorano su quattro linee 270 addetti, e nell’ultimo anno ha visto un nuovo incremento della produzione (+6%). Ma è anche un paradiso naturalistico, con 1300 ettari preservati, boschi e prati, utilizzati al tempo dei Medici come zona di caccia. Un’area che Acqua Panna ora mantiene con gran cura, visto che vi attinge dai suoi pozzi e sorgenti, fiore all’occhiello e garanzia di qualità. E sulla tenuta, da anni, sono stati avviati progetti per la tutela delle acque, dell’ambiente e della biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
