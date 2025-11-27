La migliore puntata del giorno del ringraziamento dei simpsons rompe una regola della serie

la rinuncia alle regole tradizionali come chiave per il successo di “the simpsons”. La lunga storia di “I Simpson”, che conta oltre 800 episodi e un film cinematografico, rappresenta il primato come la serie televisiva americana con il maggior numero di stagioni in prima serata. Non sorprende, quindi, che la serie si fondi su alcune regole di scrittura consolidate, create nel tempo dai produttori, per mantenere coerenza e freschezza. Quando queste norme vengono trasgredite, il risultato può essere insospetatto ma anche estremamente efficace, come dimostrato dall’episodio 7 della stagione 35, intitolato “It’s a Blunderful Life”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La migliore puntata del giorno del ringraziamento dei simpsons rompe una regola della serie

Leggi anche questi approfondimenti

Fuori ora la sesta puntata di Indiegestione con una selezione degli indie del mese! Come sempre, dal peggiore al migliore. (Link nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Inflazione Usa, il tacchino dopo le uova: perché il Giorno del Ringraziamento è un problema per Trump - I tacchini in Usa sono al minimo storico da 40 anni e questo dovrebbe causare un aumento dei prezzi all’ingrosso del 44 ... Secondo msn.com

Shutdown Usa, JD Vance: "Rischiamo il disastro il giorno del Ringraziamento" - Se lo shutdown proseguirà fino alla fine di novembre sarà un "disastro" per il trasporto aereo durante le festività del Ringraziamento. Lo riporta tg24.sky.it