La mantide dalla coda di serpente una nuova specie scoperta in Sardegna L'entomologo | Ha un comportamento mai visto prima

Scoperta in Sardegna una nuova mantide nana, Ameles serpentiscauda: piccola, rarissima e con una sorprendente "coda di serpente" usata in una parata nuziale unica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tiziana Morandi, nuova condanna per la Mantide della Brianza/ 1 anno e 8 mesi per calunnia - Arriva una nuova condanna per Tiziana Morandi, la Mantide della Brianza ha ricevuto un anno e otto mesi per calunnia, i dettagli Non finiscono i guai per Tiziana Morandi, quella che è stata ribattezza ... Riporta ilsussidiario.net

«Mantide della Brianza», una nuova condanna per Tiziana Morandi: calunniò il figlio di una delle sue vittime - Un anno e otto mesi per il reato di calunnia a Tiziana Morandi, la 49enne di Roncello (Monza) già condannata a 16 ... Da milano.corriere.it

Mantide, il conto delle bugie : "Non ho drogato il vecchietto. Era il figlio a volerlo uccidere" - Una nuova condanna, questa volta per l’accusa di calunnia, per la “Mantide della Brianza“ Tiziana Morandi, la 48enne di Roncello che è stata condannata dal Tribunale di Monza a 16 anni e 5 mesi di ... Secondo ilgiorno.it