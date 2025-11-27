La manifattura vince in resilienza | Vale da sola il 15% del Pil italiano
È la seconda in Europa per dimensioni e genera il 15 per cento del Pil italiano, il 30 se si considera l‘indotto. Inoltre riserva il 35 per cento degli investimenti a macchinari e attrezzature e il 50 della spesa alla ricerca e sviluppo. Infine, presenta mediamente livelli di produttività superiori rispetto agli altri settori, che le consentono di corrispondere salari più elevati rispetto a servizi (+20% nel 2024), costruzioni (+21,0%), settore pubblico (+8,3%) e totale dell’economia (+14,5%). È la fotografia della manifattura italiana, non a caso definita "un pilastro" dell’economia del Paese nel "Rapporto industria 2025" del Centro studi di Confindustria, presentato ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
