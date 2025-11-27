La maledizione dei Kennedy colpisce ancora | alla nipote di Jfk resta un anno di vita
Una nuova stagione di dolore si scaglia sulla famiglia Kennedy in quella che pare una vera maledizione che da decenni infierisce sul clan. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Scopri altri approfondimenti
Alla maledizione che da decenni ha colpito il clan Kennedy si aggiunge un nuovo, doloroso capitolo. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, ha una leucemia terminale. I medici le danno al massimo un ann - facebook.com Vai su Facebook
==Non si ferma la maledizione dei Kennedy: alla 35enne figlia di Caroline resta un anno di vita agi.it/estero/news/20… Vai su X
Ancora la maledizione dei Kennedy. La nipote di JFK è malata terminale - Ennesimo capitolo di quella che da decenni sembra una maledizione. Riporta quotidiano.net
La “maledizione dei Kennedy” colpisce ancora, la nipote di JFK Tatiana Schlossberg ha la leucemia: “Mi resta un anno di vita” - La cosiddetta maledizione dei Kennedy torna a colpire con un nuovo, drammatico capitolo. Si legge su msn.com
E riserva critiche al cugino... La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: la nipote è malata terminale di cancro - Un resoconto personale rivela non solo le sue paure di madre, ma anche le critiche alla sua stessa famigli ... Lo riporta bluewin.ch