La malattia spegne il sorriso di mamma Francesca | lascia un figlio di 12 anni

Sono stati celebrati questa mattina, giovedì 27 novembre, a Pordenone i funerali di Francesca Quartesan, la mamma di soli 44 anni strappata all'affetto dei suoi cari da una malattia oncologica diagnosticatole fin da piccola ma che Francesca era riuscita a combattere. Negli ultimi mesi però la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - La malattia spegne il sorriso di mamma Francesca: lascia un figlio di 12 anni

Scopri altri approfondimenti

Un sorriso che non si spegne, anche di fronte alla malattia: così sarà ricordato Maurizio Tossini. È mancato nella notte al policlinico San Martino, creatore assieme al fratello Luigi del celebre marchio di panificatori #tossini . Classe 1959, Maurizio aveva iniziat - facebook.com Vai su Facebook

Un terribile male spegne il sorriso di Anna Sedassari, una comunità in lutto: aveva solo 28 anni - Un'intera comunità in lutto per la scomparsa di Anna Sedassari: una tremenda malattia ha spento il sorriso della giovane di appena 28 anni residente a Gambara, nel Bresciano. Da ildolomiti.it

Simona Segatto, la mamma stroncata da una malattia a 47 anni: «Amava la famiglia e si faceva in quattro per tutti». Fissati i funerali - La comunità di Concordia e il mondo dei motori sono in lutto per Simona Segatto, deceduta nella notte di ieri in ospedale ... Segnala ilgazzettino.it

«Celeste ha lottato con il sorriso. Ora danza tra le stelle»: la diagnosi della malattia rara, il ricovero, il coma e la morte a 2 anni. Il dolore di mamma Giada - Ha riempito le nostre vite di amore e proprio con quel sorriso ci ha dato speranza e soprattutto la forza per andare avanti». Secondo ilgazzettino.it