La malattia di Judi Dench è peggiorata la reazione dell’attrice che non riconosce più le facce | Cosa pensa di me chi non saluto per strada

La degenerazione maculare sta rubando gli occhi a una delle più grandi attrici britanniche. Judi Dench, 90 anni, ha ammesso a Itv News come la sua vista sia ormai ridotta ai minimi termini. Diagnosticata nel 2012, la patologia ha avuto un’evoluzione inesorabile. «Non ci vedo più», ha ammesso senza giri di parole durante l’intervista insieme all’amico storico Ian McKellen. La diva di Shakespeare in Love e della saga di James Bond non può più guardare la tv, leggere o distinguere i volti. Vede solo sagome, profili sfocati. Quando le persone la incrociano per strada e lei non le saluta, pensano faccia «la gran signora». 🔗 Leggi su Open.online