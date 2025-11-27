La madre di un bimbo autistico | Costretti a cambiare scuola per il suo bene

“Mio figlio è autistico e siamo stati costretti a cambiare scuola. Adesso, frequenta un istituto privato”. Inizia così la storia di Liberata, mamma di Davide, un bimbo di 7 anni con uno spettro autistico lieve. Nel mese di ottobre, la famiglia ha chiesto e ottenuto il nullaosta per cambiare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La madre di un bimbo autistico: "Costretti a cambiare scuola per il suo bene"

