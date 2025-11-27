La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura I dati lecchesi

La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. E' quanto emerge da 'Io sono Cultura 2025', il rapporto annuale di fondazione Symbola e dal centro studi Unioncamere, giunto alla quindicesima edizione, che fotografa un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

