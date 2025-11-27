La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura I dati lecchesi
La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. E' quanto emerge da 'Io sono Cultura 2025', il rapporto annuale di fondazione Symbola e dal centro studi Unioncamere, giunto alla quindicesima edizione, che fotografa un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
L’ha varata Regione Lombardia per favorire forme di recupero dei medicinali inutilizzati o invenduti - facebook.com Vai su Facebook
Pseudoscienza in Regione: il caso Lombardia e il linguaggio che legittima l'infondatezza. Di Enrico Bucci Vai su X
Caruso “La Lombardia è la Regione che produce più ricchezza nel settore della cultura” - Il sistema produttivo culturale e creativo lombardo genera, secondo i dati del 2024, 33,1 miliardi di euro di valore aggiunto e dà lavoro a 378. Lo riporta msn.com
Lombardia. Al via le attività di “Aria”, la nuova azienda per l’innovazione e gli acquisti della regione - Aria nasce dalla fusione di ARCA, la Centrale Acquisti regionale e di Lombardia Informatica, la digital company di Regione. quotidianosanita.it scrive
Imprese, Guidesi: "Da Regione Lombardia 43 milioni per efficientamento energetico e rinnovo macchinari" - Regione Lombardia prosegue nella strategia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, attivando uno strumento in grado di favorire gli investimenti per l’efficientamento energetico. Lo riporta affaritaliani.it