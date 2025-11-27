La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura I dati lecchesi
La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. E' quanto emerge da 'Io sono Cultura 2025', il rapporto annuale di fondazione Symbola e dal centro studi Unioncamere, giunto alla quindicesima edizione, che fotografa un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Regione Lombardia added a new photo. - Regione Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Pseudoscienza in Regione: il caso Lombardia e il linguaggio che legittima l'infondatezza. Di Enrico Bucci Vai su X
Caruso “La Lombardia è la Regione che produce più ricchezza nel settore della cultura” - MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. Da ilnordestquotidiano.it
Lombardia. Al via le attività di “Aria”, la nuova azienda per l’innovazione e gli acquisti della regione - Aria nasce dalla fusione di ARCA, la Centrale Acquisti regionale e di Lombardia Informatica, la digital company di Regione. Come scrive quotidianosanita.it
Lombardia, 43 milioni dalla Regione per efficientamento energetico e macchinari - Continua l’impegno di Regione Lombardia a sostegno di micro, piccole e medie imprese con l’attivazione di uno strumento in grado di favorire gli investimenti per l’efficie ... Riporta ilsole24ore.com