La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura I dati lecchesi

Leccotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. E' quanto emerge da 'Io sono Cultura 2025', il rapporto annuale di fondazione Symbola e dal centro studi Unioncamere, giunto alla quindicesima edizione, che fotografa un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

la lombardia 232 la regione che produce pi249 ricchezza nel settore cultura i dati lecchesi

© Leccotoday.it - La Lombardia è la regione che produce più ricchezza nel settore cultura. I dati lecchesi

Argomenti simili trattati di recente

Caruso “La Lombardia &#232; la Regione che produce più ricchezza nel settore della cultura” - MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si conferma la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo. Da ilnordestquotidiano.it

Lombardia. Al via le attività di “Aria”, la nuova azienda per l’innovazione e gli acquisti della regione - Aria nasce dalla fusione di ARCA, la Centrale Acquisti regionale e di Lombardia Informatica, la digital company di Regione. Come scrive quotidianosanita.it

lombardia 232 regione produceLombardia, 43 milioni dalla Regione per efficientamento energetico e macchinari - Continua l’impegno di Regione Lombardia a sostegno di micro, piccole e medie imprese con l’attivazione di uno strumento in grado di favorire gli investimenti per l’efficie ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Lombardia 232 Regione Produce