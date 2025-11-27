La legge sul consenso rischia di piegare i fondamentali del diritto e invertire l’onere della prova | è una idea da praticare con grande prudenza
La legge sul consenso che sarebbe il frutto di un accordo bipartisan dicono tra la Meloni e la Schlein è una idea da praticare con grande prudenza e stavolta Salvini ha ragione da vendere. Il ragionamento è da dividere su due livelli: politicoculturale e politicolegislativo Ma perché se la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nella puntata di oggi di "Start" approfondiamo la legge sul consenso e cosa accadrebbe se venisse approvata. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice, testuale, che la nuova legge sul consenso «lascia spazio alle vendett
In questa puntata di Start parliamo della legge sul consenso che si è fermata in Senato, ci spostiamo poi sul decreto flussi, che ridisegna l'ingresso dei lavoratori extra Ue tra badanti e passiamo infine a Bruxelles, dove si gioca la partita sul cosiddetto "chat
«Senza consenso è stupro»: la legge, il significato, cosa cambia - Domande e risposte sulla modifica approvata dalla Camera che porta all'attenzione il tema del consenso nella violenza sessuale.
Stupri, Salvini frena sulla legge sul consenso: "Testo troppo discrezionale, lascia spazio a vendette personali" - "Il consenso è assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è ..."
Ddl stupro, cosa dice la nuova legge (bloccata in Senato). Le nozioni di "consenso" e "vulnerabilità" e le tre condotte delittuose - Solo pochi giorni fa, per suggellare l'accordo bipartisan, c'era stata addirittura una stretta di mano tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein: ma la legge ...