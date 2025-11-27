La legge anti stupro favorisce le vendette
La Lega mette nel mirino il ddl e fa slittare l’approvazione a febbraio. La Bongiorno: «È necessario ascoltare esperti». Il timore è che norme troppo vaghe invertano l’onere della prova. In effetti sul punto il presidente del Tribunale di Milano si è già contraddetto. L’accordo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sul ddl consenso è chiuso, certo, ma non nei dettagli, come ovvio che accada tra presidente del Consiglio e leader di opposizione. Difficile immaginarle al tavolo insieme a scrivere la legge, ma è proprio nei dettagli che, come si dice, spesso si nasconde il diavolo. O meglio detto: nei particolari si celano le preoccupazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Maranza e baby gang a Milano non sono una serie TV, ma un problema reale. E non servono effetti speciali: purtroppo è tutto vero. La Lega risponde con la legge anti-maranza: più controlli, rispetto delle regole e tolleranza zero. - facebook.com Vai su Facebook
Maranza e baby gang a Milano non sono una serie TV, ma un problema reale. E non servono effetti speciali: purtroppo è tutto vero. La Lega risponde con la legge anti-maranza: più controlli, rispetto delle regole e tolleranza zero. Vai su X
Lite sul consenso anti stupro. Salvini: si rischiano vendette. Il Pd: stereotipi maschilisti - Roccella: “Così si inverte l’onere della prova”. Riporta repubblica.it
Ddl anti-stupro, battuta d'arresto al Senato e bufera opposizioni: "Smentito patto Meloni-Schlein" - La norma che mette al centro il consenso in mancanza del quale qualsiasi atto verrebbe considerato violenza sessuale, non è approdata oggi in ... Da msn.com
Boldrini irrisa da certa destra per una proposta di legge che ridefinisce il reato di stupro: deliri viriloidi - bis del codice penale “In materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” non prevede che, prima o durante un rapporto ... ilfattoquotidiano.it scrive