La Lega guarda al Comune | Lista unica per vincere

La Lega accelera sulle amministrative e sceglie Prato come banco di prova. L’idea è ambiziosa e dichiarata senza giri di parole: costruire qui il laboratorio del ’ listone unico ’ del centrodestra per provare a ribaltare un risultato elettorale che, salvo l’eccezione di Roberto Cenni nel 2009, ha sempre premiato il centrosinistra. La proposta viene messa sul tavolo con chiarezza: un’unica lista che metta insieme Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e le liste civiche, a patto che siano davvero espressione del civismo e non sigle di comodo. Un’operazione che guarda al voto del 2026 e che punta a presentare agli elettori un fronte compatto, senza frammentazioni e senza veti incrociati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

