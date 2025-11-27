La Juventus ha premiato i tifosi presenti al gelo di Bodo | ecco cosa gli ha regalato

La trasferta norvegese della Juventus si è trasformata in un’avventura decisamente fuori programma. Il gelo polare che ha investito il Nord Europa ha paralizzato l’aeroporto di Bodø, bloccando il charter bianconero e diversi voli di linea. Risultato: ritardi interminabili, cancellazioni e circa 400 tifosi juventini costretti a trascorrere ore nello scalo, seppur ancora euforici per la vittoria in Champions League. Buono da 30 euro da spendere presso l’Official Store Juventus. Per stemperare la disavventura, il club ha deciso di omaggiare i presenti con un buono da 30 euro da utilizzare sull’Official Store Juventus: un gesto simbolico ma apprezzato da chi aveva affrontato un viaggio fino “ai confini del mondo” pur di sostenere la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it