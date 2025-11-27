La Juventus ha premiato i tifosi presenti al gelo di Bodo | ecco cosa gli ha regalato
La trasferta norvegese della Juventus si è trasformata in un’avventura decisamente fuori programma. Il gelo polare che ha investito il Nord Europa ha paralizzato l’aeroporto di Bodø, bloccando il charter bianconero e diversi voli di linea. Risultato: ritardi interminabili, cancellazioni e circa 400 tifosi juventini costretti a trascorrere ore nello scalo, seppur ancora euforici per la vittoria in Champions League. Buono da 30 euro da spendere presso l’Official Store Juventus. Per stemperare la disavventura, il club ha deciso di omaggiare i presenti con un buono da 30 euro da utilizzare sull’Official Store Juventus: un gesto simbolico ma apprezzato da chi aveva affrontato un viaggio fino “ai confini del mondo” pur di sostenere la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un’istantanea che certifica l’ottima partita del 20 viola, premiato come migliore in campo dalla Lega Serie A #Kean #Fiorentina #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
JUVENTUS - Premio dalla società per i tifosi bianconeri presenti a Bodo ift.tt/rhDy0s8 Vai su X
La Juventus premia i tifosi che sono andati in Norvegia - La trasferta in Norvegia della Juventus si è trasformata in un viaggio ricco di imprevisti, segnato da condizioni meteorologiche estreme. Secondo msn.com
Trasferta estrema a Bodø: la Juventus premia i suoi sostenitori con un regalo - La Juventus ha voluto tributare un gesto di riconoscenza ai circa 500 tifosi che hanno affrontato la difficile trasferta di Bodø, sfidando scali interminabili, condizioni meteo proibitive ... Da tuttojuve.com
Juventus, un 'regalo' speciale per i tifosi presenti in Norvegia: il bel gesto - Il club bianconero ha deciso di "premiare" tutti coloro che hanno affrontato il lungo viaggio verso il Circolo Polare Artico per assistere al match di Champions League. Riporta ilbianconero.com