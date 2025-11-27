La guerra tra Russia e Ucraina si sposta sullo judo | la Federazione internazionale permette agli atleti di Mosca di usare di nuovo inno e bandiera

La Federazione ucraina di judo ha espresso la sua « forte protesta » per la mossa della Federazione Internazionale di Judo, che ha deciso di reintegrare gli atleti russi con il loro inno e la loro bandiera. Una decisione per gli atleti di Kiev «contraria ai principi di pace, giustizia e responsabilità e che mina la fiducia nelle istituzioni sportive internazionali», ha dichiarato sul suo account Instagram. E avvisano: saranno adottate « tutte le misure possibili per impedire l’attuazione di questa decisione ». L’importanza dello judo in Russia (e la prima Federazione internazionale a farlo). La federazione internazionale di judo è la prima federazione internazionale a reintegrare, o meglio permettere agli atleti russi l’esposizione della bandiera e inno, facendoli passare di fatto dallo status di neutrali a quello della loro nazione. 🔗 Leggi su Open.online