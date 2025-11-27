La Grosseto del futuro | Un palazzetto dello sport Ippodromo da ripensare
di Maria Vittoria Gaviano GROSSETO Come cambierà la città. Continuano i mutamenti nella città grossetana, alcuni in luoghi preda del degrado in cui c’è l’idea di farli rinascere. Abbiamo cercato di fare una mappa su questi ipotetici cambiamenti in cui andrà in contro la Grosseto del domani, dopo l’approvazione nell’ultimo Consiglio comunale grossetano del Piano strutturale, fase embrionale, che consente però di tracciare una linea. Ne abbiamo parlato con l’assessore con delega all’Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica, l’onorevole Fabrizio Rossi. Assessore, pensando di disegnare la ’nuova’ città, tra le tante idee e proposte, ci può indicare alcuni luoghi interessati? "Abbiamo delle aree molto importanti da rigenerare, per esempio il Foro Borio, che lo pensiamo con destinazioni residenziali e produttive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elvezia Marcucci nasce a Grosseto nel 1910. Sogna di diventare pianista, ma la sua vita prende una direzione diversa quando, vittima di violenza, è costretta a sposare il suo aggressore. Un matrimonio imposto, che segna profondamente il suo futuro, senza p - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 8 novembre #LineaVerdeStart è dedicata a #Grosseto, dove l’ #artigianato è identità e futuro. L'appuntamento con #FedericoQuaranta è a mezzogiorno su @RaiUno. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming su @RaiPlay: confartigianato.ra. Vai su X
La Grosseto del futuro: "Un palazzetto dello sport. Ippodromo da ripensare" - Intervista all’assessore all’Urbanistica, Fabrizio Rossi, sulle idee in embrione "La struttura sportiva da 1. Scrive msn.com
Palazzetto dello sport, riprendono le attività: il Comune ha investito 500mila euro - Il Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, annuncia la conclusione dei lavori al palazzetto dello sport. grossetonotizie.com scrive
Il palazzetto dello sport torna a vivere: pallavolo, il judo e il taekwondo animano la struttura - Il palazzetto dello sport di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, torna ad aprire le porte alle attività ... Secondo grossetonotizie.com