di Maria Vittoria Gaviano GROSSETO Come cambierà la città. Continuano i mutamenti nella città grossetana, alcuni in luoghi preda del degrado in cui c'è l'idea di farli rinascere. Abbiamo cercato di fare una mappa su questi ipotetici cambiamenti in cui andrà in contro la Grosseto del domani, dopo l'approvazione nell'ultimo Consiglio comunale grossetano del Piano strutturale, fase embrionale, che consente però di tracciare una linea. Ne abbiamo parlato con l'assessore con delega all'Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica, l'onorevole Fabrizio Rossi. Assessore, pensando di disegnare la 'nuova' città, tra le tante idee e proposte, ci può indicare alcuni luoghi interessati? "Abbiamo delle aree molto importanti da rigenerare, per esempio il Foro Borio, che lo pensiamo con destinazioni residenziali e produttive.

La Grosseto del futuro: "Un palazzetto dello sport. Ippodromo da ripensare"