La giustizia populista dai bambini di Bibbiano alla famiglia nel bosco

A differenza dell’intero governo, non ho alcuna intenzione di entrare nel merito di un caso tanto delicato e difficile come quello dell’ormai famosa «famiglia nel bosco», sebbene le più recenti notizie sulla precedente fuga per sottrarsi ai servizi sociali, ma soprattutto sul rifiuto di svariate e più che confortevoli soluzioni abitative in attesa di ristrutturare la loro casa al fine di assicurarne minimi standard di igiene e abitabilità, la tentazione me la farebbero venire. Il punto è che la presidente del Consiglio, il vicepresidente del Consiglio, il ministro della Giustizia non hanno esitato a fare di questa vicenda un caso nazionale, scatenando una violenta campagna dei giornali di area contro la giudice che si è occupata del caso, esattamente come hanno fatto non solo con tutti quei pm che si sono permessi di indagare loro o i loro partiti (reazione certo non nuova, tanto meno a destra) ma anche contro qualunque magistrato, tribunale, corte dei conti o di cassazione abbia preso una decisione semplicemente sgradita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La giustizia populista, dai bambini di Bibbiano alla famiglia nel bosco

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali Campania, Cirielli sogna la rimonta: “Fico populista, il condono non è voto di scambio ma giustizia amministrativa. Cento euro ai pensionati? I fondi ci sono”. Appello a deluchiani e riformisti: “Io europeista, Fico populista Vincerò con i voti dei modera - facebook.com Vai su Facebook

Da Bibbiano al bosco, il senso della destra per l’infanzia a rischio - La vicenda di tre minori che, vivendo in condizioni precarie in un bosco abruzzese, sono stati collocati dal Tribunale con la madre in una comunità, ha riattivato, nei due principali partiti di Govern ... Scrive vita.it

Metodo Bibbiano. Quanti bambini si sarebbero potuti salvare? - Caro direttore, sono in disaccordo con il vostro articolo di ieri, venerdì 11 luglio, titolato “Parlare di Bibbiano - huffingtonpost.it scrive

Bibbiano, 3 condanne e 11 assoluzioni: da dove è partita e cosa è rimasto dell'inchiesta Angeli e Demoni - Recitavano così i tanti cartelli apparsi nel 2019 davanti ai tribunali quando è diventata di pubblico dominio l'inchiesta chiamata Angeli e Demoni. Secondo vanityfair.it