La gioventù perduta di Napoli | l’incontro a scuola con Don Patriciello il pm Woodcock e la vicedirettrice del Fatto

"Se noi continuiamo a trattarvi come se foste nella bambagia non avremmo capito nulla. Uagliu' a vita e' tosta. Si campa una volta sola e se perdiamo questa occasione la seconda non l'avrete. Per il ragazzo di quindici anni abbiamo un' altra occasione di recuperarlo, aiutarlo e speriamo di poterlo fare. Per Marco Pio non abbiamo nessuna altra occasione. Marco Pio è morto ucciso a 19 anni e non tornerà mai più. Voi avete capito che questo rischio voi non lo dovete e non lo potete correre? Lo avete capito si o no?". Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano minacciato persino sull'altare dalla criminalità, si è rivolto così ai centinaia di studenti dell'istituto Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Afragola, Napoli.

