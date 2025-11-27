La giovane santa contro i femminicidi
AGI - Una santa contro i femminicidi. È la venerabile Maria Goretti “in odore” per essere nominata dal Vaticano protettrice delle donne vittime di violenza. La notizia del suo nuovo “incarico spirituale” potrebbe avere luce verde, all’esame del dicastero per il Culto divino competente in materia: una delle pratiche “incompiute” lasciate in eredità a Leone XIV. La storia della venerabile è emblematica. Nel 1902, all’età di 11 anni Marietta (come la chiamavano parenti e amici) reagì a un tentativo di stupro nelle campagne malariche intorno a Latina, in località Le Ferriere. Fu massacrata con un arnese appuntito e prima di morire, si racconta, riuscì a perdonare il suo aggressore e a bisbigliare che l’avrebbe aspettato in Paradiso. 🔗 Leggi su Agi.it
