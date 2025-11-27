La Germania ha già pronto l’Oplan Deu il piano per una guerra contro la Russia | tutti i punti nell’inchiesta del Wsj

Caserma Julius-Leber, Berlino ovest. Oltre le mura grigie e il filo spinato di questo anonimo avamposto militare appena fuori dalla capitale tedesca, due anni e mezzo fa, una decina di alti ufficiali tedeschi ha iniziato a riunirsi in gran segreto. Era l’estate del 2023, un anno e mezzo dopo l’invasione russa dell’ Ucraina e quei militari, come rivela il Wall Street Journal, stavano preparando quello che è poi diventato Oplan Deu, abbreviazione di Operazione Piano Germania, il progetto tedesco composto da 1.200 pagine per una guerra aperta contro la Russia di Vladimir Putin. All’epoca, cancelliere era ancora il socialista Olaf Scholz, ma è nelle parole del suo successore, Friedrich Merz, che si ritrova il clima nel quale si è deciso di ipotizzare e, di conseguenza, studiare una possibile guerra nel cuore dell’Europa: “Non siamo in guerra, non viviamo però più in tempo di pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

