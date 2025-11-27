La Georgia archivia le accuse contro Donald Trump riguardo al suo tentativo di sovvertire i risultati elettorali del 2020
Lo Stato della Georgia ha ufficialmente archiviato le accuse contro Donald Trump nel processo per il suo tentativo di sovvertire i risultati delle presidenziali del 2020, nello stato, vinte da Joe Biden. Come riportato dal procuratore Peter Skandalakis, non ci sarebbero elementi legali sufficienti e abbastanza schiaccianti per arrivare a una condanna in tempi utili. Archiviato anche l’ultimo grande processo a carico di Donald Trump. Il processo era l’ultimo a carico di Trump; tutto era partito da una sua telefonata con il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger. Durante la conversazione, il tycoon avrebbe provato a convincere l’interlocutore a trovare i 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
SAVE THE DATE | Inaugurazione della mostra "Souvenir & Roots Ricordi e Radici nelle raccolte etnografiche a Reggio Emilia" 22 novembre 2025 – 28 febbraio 2026 Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1, Reggio Emilia a cura di Georgia Cantoni e Pierpaolo - facebook.com Vai su Facebook
La Georgia ha archiviato le accuse contro Donald Trump sul tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 - La Georgia ha archiviato le accuse contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel processo per il tentativo di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali in Georgia del 2020, vinte d ... Segnala ilpost.it
La Georgia archivia le accuse contro Donald Trump riguardo al suo tentativo di sovvertire i risultati elettorali del 2020 - L'articolo La Georgia archivia le accuse contro Donald Trump riguardo al suo tentativo di sovvertire i risultati elettorali del 2020 proviene da Metropolitan Magazine. Da msn.com
Trump si salva: nessuna interferenza sul voto in Georgia - Questa mossa chiude tutti i casi contro Trump sui tentativi di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020 ... Secondo msn.com