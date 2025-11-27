la georgia archivia le accuse contro donald trump riguardo al suo tentativo di sovvertire i risultati elettorali del 2020

Lo Stato della Georgia ha ufficialmente archiviato le accuse contro Donald Trump nel processo per il suo tentativo di sovvertire i risultati delle presidenziali del 2020, nello stato, vinte da Joe Biden. Come riportato dal procuratore Peter Skandalakis, non ci sarebbero elementi legali sufficienti e abbastanza schiaccianti per arrivare a una condanna in tempi utili. Archiviato anche l’ultimo grande processo a carico di Donald Trump. Il processo era l’ultimo a carico di Trump; tutto era partito da una sua telefonata con il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger. Durante la conversazione, il tycoon avrebbe provato a convincere l’interlocutore a trovare i 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

