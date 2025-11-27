La gattina Fallon è resuscitata | affetta da polidattilia era stata trovata in fin di vita in una pozzanghera Ora è pronta per l’adozione

Una gattina trovata immobile in una pozzanghera sul retro di un’abitazione di Indianapolis. In bilico tra la vita e la morte, ha trovato l’intervento dei volontari di IndyHumane, che hanno ricostruito le condizioni iniziali dell’animale e le successive fasi di crescita. La micina, chiamata Fallon, aveva circa quattro giorni di vita e un peso di circa 110 grammi. Presentava polidattilia e non era in grado di mantenere autonomamente la temperatura corporea. Le sorelline ritrovate con lei non sono sopravvissute. I volontari l’hanno stabilizzata con riscaldamento, alimentazione regolare e monitoraggio costante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

