la futsal si gode la vetta aspettando il grosseto

Dopo nove giornate la Futsal Cesena è in testa da sola e dopo il successo interno sul Milano ha l’occasione sabato, alle 17.30, al PalaPaganelli di continuare la propria corsa contro l’ Atlante Grosseto, quinto in classifica a cinque punti dai bianconeri. Il match era previsto per venerdì sera ma è stato posticipato a sabato. Il tecnico Osimani cercherà di recuperare Dentini assente contro il Milano. Il trend del direttore generale Paolo Ionetti è "mancano 15 punti alla salvezza" anche in nome di una certa scaramanzia ma sa bene che la sua formazione in questa prima parte del torneo ha meritato in pieno il posto che occupa grazie a prestazioni di spessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

