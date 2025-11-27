La fuga dei piedi buoni | i talenti dell’Italia Under17 terza ai Mondiali stanno già giocando all’estero
Per una nazionale che rischia di non andare a Usa 2026 e saltare la terza edizione di fila, c’è un’altra Italia che ai Mondiali ci va, facendo pure bella figura: l’ Under17 guidata da Massimiliano Favo ha conquistato uno storico terzo posto ai Mondiali di categoria in Qatar, battendo ai rigori nella finalina di consolazione il Brasile campione in carica. Non è la prima squadra giovanile azzurra che fa segnare ottimi risultati di recente. L’ Under20 poche settimane fa si era fermata agli ottavi (sempre meglio che non qualificarsi proprio), ma veniva comunque da un secondo, un quarto e un terzo posto di fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La storia. Inacio jr, gol e magie per sognare con l’U17 - Giovani talenti che l’Italia di tanto in tanto perde in favore dei campionati esteri. Come scrive ilgiorno.it
