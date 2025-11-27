L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Emmanuel Macron: la Francia reintrodurrà il servizio militare nazionale volontario. La decisione appare in linea con le scelte di altri Paesi europei, che si stanno riarmando e stanno rinforzando i propri eserciti sin dall’invasione dell’ Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022. Il nuovo servizio militare inizierà dalla prossima estate e sarà aperto a tutti i cittadini francesi di diciotto anni, sia uomini che donne. La leva avrà una durata di dieci mesi e si svolgerà solo sul territorio francese continentale. Secondo la stampa locale, i cadetti dovrebbero ricevere tra i novecento e i mille euro al mese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Francia ha deciso di reintrodurre il servizio militare volontario