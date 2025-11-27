La forza di una donna anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre | Piril tenta il suicidio
Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 29 novembre al 5 dicembre? Al centro delle trame troveremo Piril, che dopo aver ascoltato una conversazione tra Sarp e Bahar, tenterà il suicidio. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete. Kadin – La forza di una donna, trame al 5 dicembre. Sarp ribadisce a Bahar di avere sempre amato solo lei, sottolineando il fatto che Piril è sempre stata solo un’amica. I due non si accorgono che la madre dei gemelli sta ascoltando la loro conversazione, fino a quando lei non da in escandescenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
TV Emozioni Italia. Paula Fernandes · You're Still The One. La Forza di una Donna - Canale 5 #kadin #LaForzaDiUnaDonna #canale5 #ForçaDeMulher - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre: Piril tenta il suicidio - Cosa accadrà negli episodi settimanali La forza di una donna, in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Canale 5? Segnala superguidatv.it
“Anticipazioni “La Forza di una Donna”, dal 25 al 29 novembre 2025: Arif rischia la vita per la fuga di Bahar - Bahar è stufa di vivere in quella casa in montagna, così chiede aiuto a Arif per scappare. Secondo alfemminile.com
La forza di una donna, le anticipazioni dal 24 al 29 novembre: Sarp non ama Piril, lei tenta il suicidio - Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna che andranno in onda da lunedì 24 a sabato 29 novembre: il fallito tentativo di fuga di Bahar ... Lo riporta fanpage.it