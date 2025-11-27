La forza di una donna anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre | Piril tenta il suicidio

Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 29 novembre al 5 dicembre? Al centro delle trame troveremo Piril, che dopo aver ascoltato una conversazione tra Sarp e Bahar, tenterà il suicidio. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete. Kadin – La forza di una donna, trame al 5 dicembre. Sarp ribadisce a Bahar di avere sempre amato solo lei, sottolineando il fatto che Piril è sempre stata solo un’amica. I due non si accorgono che la madre dei gemelli sta ascoltando la loro conversazione, fino a quando lei non da in escandescenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

