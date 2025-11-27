La forza di una donna anticipazioni 28 novembre | Sarp è finalmente sincero con Bahar ma Piril sente tutto
Al rifugio in montagna è arrivato il tanto atteso confronto tra Sarp e Bahar che scioglie alcuni nodi rimasti in sospeso. Nell'ombra, però, qualcuno origlia tutto e non si da pace. Le anticipazioni dell'episodio di venerdì 28 novembre. Nella nuova puntata de La forza di una donna, la dizi turca che ha conquistato il pubblico del pomeriggio di Canale 5, la protagonista continua a muoversi su un filo sottile. Da una parte il bisogno di proteggere i suoi figli, dall'altra il ritorno di Sarp e il sentimento silenzioso ma tenace che la lega ad Arif. L'episodio di venerdì 28 novembre porta in scena un chiarimento atteso da tempo e uno sguardo indiscreto che rischia di far esplodere tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
