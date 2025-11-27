Nella puntata di La forza di una donna in onda il 27 novembre 2025 su Canale 5, Bahar Çesmeli prende una decisione rischiosa. La donna non sopporta più il rifugio di montagna, diventato una vera prigione per lei e per i figli Nisan e Doruk. Al suo fianco c’è Arif Kara, pronto ad aiutarla in un possibile piano di fuga. Dall’altra parte restano Sarp Çesmeli e il pericoloso Nezir, uomini disposti a tutto pur di mantenere il controllo. Ogni scelta di Bahar avrà conseguenze pesanti sul futuro della famiglia. Nuovo avvistamento per Antonino Spinalbese: con chi era a pranzo Bahar non vuole crescere Nisan e Doruk nella paura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - La forza di una donna, anticipazioni 27 novembre 2025: il piano di fuga di Bahar