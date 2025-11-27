La formula del successo Fiuto intuito identità | Così facciamo decollare i brand sul mercato

di Gabriele Manfrin FIRENZE Dalla selezione di un marchio alla costruzione dell’identità sul mercato, Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International, Firenze, racconta come si sceglie un brand, come lo si fa crescere e perché le componenti “umana“ e intuitiva restano decisive. Avete un portafoglio di brand variegato: cosa vi fa dire “su questo marchio vale la pena investirci“? "I criteri sono molti e diversi. Il primo è la convinzione che il prodotto o il brand possa rispondere a un’esigenza delle persone, o entrare nello stile di vita, sia per motivi tecnici che estetici. A volte è la filosofia del marchio: cosa c’è oltre al prodotto, come crea un legame con i consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

