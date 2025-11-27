La formula del successo Fiuto intuito identità | Così facciamo decollare i brand sul mercato
di Gabriele Manfrin FIRENZE Dalla selezione di un marchio alla costruzione dell’identità sul mercato, Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International, Firenze, racconta come si sceglie un brand, come lo si fa crescere e perché le componenti “umana“ e intuitiva restano decisive. Avete un portafoglio di brand variegato: cosa vi fa dire “su questo marchio vale la pena investirci“? "I criteri sono molti e diversi. Il primo è la convinzione che il prodotto o il brand possa rispondere a un’esigenza delle persone, o entrare nello stile di vita, sia per motivi tecnici che estetici. A volte è la filosofia del marchio: cosa c’è oltre al prodotto, come crea un legame con i consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
La formula del successo? Una struttura ricettiva di pregio, un elegante palazzo risorgimentale e una posizione strategica tra Piazza San Marco e Piazza della Libertà: una proprietà esclusiva pronta a generare reddito, nel cuore più autentico di Firenze. 400 - facebook.com Vai su Facebook
( #BJKCup #DavisCup) ? 2 La formula del successo azzurro. Qualcosa di riuscito soltanto ad Australia (1964-1965) e due volte agli Stati Uniti (1978-1979 e 1981-1982). #CoppaDavis #ItaliaSpagna #Cobolli #Berrettini Vai su X
La formula per il successo di una relazione a distanza - Vivere un legame sentimentale separati dalla distanza geografica porta molte coppie a chiedersi: "Il nostro amore resisterà? Da 105.net