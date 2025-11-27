La Festa di Sant’Andrea a Gorlago | storia tradizione e comunità

A Gorlago, domenica 30 novembre, torna la Festa di Sant’Andrea: una ricorrenza che intreccia storia, tradizioni popolari e comunità, nel cuore del borgo antico detto ‘il Castello’, dove sorge la piccola chiesa quattrocentesca dedicata al santo. Benché il patrono ufficiale del paese sia San Pancrazio, la comunità ha riservato nei secoli un affetto particolare a Sant’Andrea, anche per la collocazione della festa a fine autunno, quando le attività agricole si concludevano e l’intero paese poteva ritrovarsi in una grande celebrazione popolare. Il profumo del torrone — dolce simbolo della ricorrenza — e l’atmosfera vivace della fiera riportano a un passato in cui tra le bancarelle si acquistavano indumenti invernali, attrezzi per i campi, dolciumi per grandi e piccoli; oggi il clima festoso è completato anche dalle giostre del luna park. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

