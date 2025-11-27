La festa al Doria nel tempio dell’happy hour | I giovani tornano ai cocktail degli anni ’70

La festa è dedicata ai giovani che al "Doria" hanno riscoperto il rito dellhappy hour e a Nereo Bruno Bulbarella, per tutti il Cavaliere, che della lunga storia del locale di via Plinio 50 a Milano è stato l’artefice per quasi cinque decenni trascorsi, col suo impeccabile smoking, dietro al bancone. "Ha creduto così fortemente in questo bar da riuscire ad acquistarlo nonostante fosse stato appena acquistato da altri imprenditori e da trasformarlo in uno dei luoghi iconici dell’aperitivo a Milano", racconta Tamara Barcaglioni, moglie di Nereo Bruno e madre di Maurizio e Massimo che con lei e il nipote Alessio tramandano, oggi che il Cavaliere non c’è più, la sua grande eredità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

festa doria tempio dell8217happyLa festa al Doria, nel tempio dell'happy hour: "I giovani tornano ai cocktail degli anni '70" - La festa è dedicata ai giovani che al "Doria" hanno riscoperto il rito dell'happy hour e a Nereo Bruno Bulbarella, per tutti il Cavaliere, che della lunga storia del locale di via Plinio 50 a Milano è ...

