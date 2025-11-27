La fase uno è chiusa ma Gaza non se n’è accorta
Le agenzie raccontano che “la fase uno è chiusa”, che “le scuole riaprono” e che al Cairo si discute della “Gaza del futuro”. È la diplomazia che tenta di costruire una scenografia di normalità mentre sul terreno niente assomiglia a una tregua. Oggi Amnesty International rompe l’incantesimo: dice esplicitamente che il genocidio non si è fermato, nemmeno dopo il cessate il fuoco. Contano 327 palestinesi uccisi nelle ultime settimane, 136 sono bambini. E ricordano che un genocidio non è solo una strage: è negare le condizioni di vita. Lì dentro, dicono, questo continua. Le immagini che arrivano da Gaza confermano il resto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Gaza, accordo fragile. “L’ok alla prima fase conviene a tutti. Poi troppi nodi irrisolti” - Roma, 11 ottobre 2025 – “Siamo in una fase delicata in cui qualunque piccola interruzione o violazione temporanea del cessate il fuoco potrebbe nuovamente innescare la ripresa delle ostilità a Gaza”. Da quotidiano.net
Gaza, la notte della liberazione degli ostaggi. Netanyahu: “Chiusa una fase ma la campagna non è finita” - Alcuni dei nostri nemici stanno cercando di riprendersi per attaccarci di nuovo. Scrive ilfattoquotidiano.it
Gaza, inizia la fase due: militari Usa nella Striscia, Tel Aviv in piazza per gli ostaggi. «Saranno liberati lunedì mattina» - Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell'Idf, gli israeliani hanno ... Da leggo.it