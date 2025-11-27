La famiglia Poggi non crede alla svolta | Dati su Dna irrilevanti Per i legali di Sempio la perizia non incastra Andrea

Siamo davvero davanti a una svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi? Non necessariamente, o almeno non secondo i consulenti della famiglia della stessa vittima. Un risultato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La famiglia Poggi non crede alla svolta: «Dati su Dna irrilevanti». Per i legali di Sempio la perizia non incastra Andrea

